Когда 2 сезон сериала «Далекий город»?

«Далекий город» — турецкий драматический сериал, стартовавший в 2024 году. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».
Второй сезон начнет выходить осенью 2025 года. Ожидается, что премьера состоится 15 сентября. Последующие эпизоды будут выходить в еженедельном формате по понедельникам. Согласно имеющимся данным, сезон будет включать 28 серий.
По сюжету Алья Албора после смерти мужа прилетает из Канады в Мардин вместе с маленьким сыном. Девушка намеревается похоронить мужа в этих краях, как он того хотел, а затем вернуться в Канаду. Однако эта поездка оборачивается чередой серьезных испытаний, включая столкновение с прошлым семьи Албора.
