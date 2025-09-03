Меню
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»?

Олег Скрынько 3 сентября 2025
Наш ответ:

«Далекий город» — турецкий драматический сериал, стартовавший в 2024 году. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

Когда выйдет второй сезон?

Второй сезон начнет выходить осенью 2025 года. Ожидается, что премьера состоится 15 сентября. Последующие эпизоды будут выходить в еженедельном формате по понедельникам. Согласно имеющимся данным, сезон будет включать 28 серий.

О чем сериал

По сюжету Алья Албора после смерти мужа прилетает из Канады в Мардин вместе с маленьким сыном. Девушка намеревается похоронить мужа в этих краях, как он того хотел, а затем вернуться в Канаду. Однако эта поездка оборачивается чередой серьезных испытаний, включая столкновение с прошлым семьи Албора.

Ляззат Кешутаева 15 сентября 2025, 13:42
Когда выйдет второй сезон сериала Долекий город
15 сентября 2025, 13:42
