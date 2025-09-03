Когда 2 сезон сериала «Далекий город»?

Наш ответ:

«Далекий город» — турецкий драматический сериал, стартовавший в 2024 году. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

Когда выйдет второй сезон?

Второй сезон начнет выходить осенью 2025 года. Ожидается, что премьера состоится 15 сентября. Последующие эпизоды будут выходить в еженедельном формате по понедельникам. Согласно имеющимся данным, сезон будет включать 28 серий.

О чем сериал