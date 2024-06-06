Кем является леди Уислдаун из сериала «Бриджертоны»?

Наш ответ:

Леди Уислдаун — одна из главных фигур хитового костюмированного сериала «Бриджертоны», который выходит на Netflix. Леди Уислдаун в курсе всех событий и сплетен о жизни представителей высшего общества. При этом она выпускает собственную маленькую газету, в которой раскрывает все новости, в том числе скандальные, жителям города, в котором происходит действие сериала. По этой причине всех очень интересует, кто же скрывается под этой личиной, в том числе саму королеву и полицию. Эта детективная интрига сохраняется вплоть до концовки первого сезона, когда выясняется, что леди Уислдаун — альтер эго Пенелопы Фезерингтон в исполнении Николы Кохлан. Пенелопа становится главной героиней третьего сезона «Бриджертонов», который посвящен ее отношениям с Колином Бриджертоном. Они сбираются сыграть свадьбу, но Колин не знает, что его невеста является леди Уислдаун. Раскрытие этой тайны может положить конец их отношениям.