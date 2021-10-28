Меню
Кем оказался ведущий в «Игре в кальмара»?

Кем оказался ведущий в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В восьмой серии сериала «Игра в кальмара» выясняется, что за маской ведущего игры скрывается Хван Ин Хо, без вести пропавший брат полицейского Чун Хо (роль, сыгранная актером Ви Ха Джуном). Кроме того, в пятой серии Чун Хо узнает, что Хван Ин Хо является победителем одной из прошлых игр, однако то, как именно он стал ведущим, не объясняется.

Судя по тому, что после смерти основателя игр О Иль Нама набор участников продолжается, можно предположить, что Хван Ин Хо возглавил организацию, которая проводит игры. Хван Ин Хо сыграл известный южнокорейский актер Ли Бён Хон. 

 

