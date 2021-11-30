Какой век показывают в турецком сериале «Великолепный век»?

Действие сериала разворачивается в XVI веке в период правления султана Сулеймана Великолепного (он находился на троне с 1520 по 1566 год). Несмотря на то что основные действующие лица в «Великолепном веке» имеют исторических прототипов, шоу не следует воспринимать как пособие по истории Турции. Более того, в адрес создателей было высказано немало критики за искажение исторических фактов. Так, например, на родине сериала зрители были возмущены образом Сулеймана – по их мнению, прославленного политика и полководца показали чересчур любвеобильным.
Кроме того, турецкой аудитории не пришлись по вкусу открытые наряды обитательниц гарема, не соответствующие эпохе интерьеры и слишком быстрое появление Хюррем в гареме – согласно обычаям, прежде чем попасть в число наложниц, девушки проходили долгий курс обучения.
