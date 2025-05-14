Меню
Какой сезон "Убойной силы" происходит в Чечне?

Олег Скрынько 14 мая 2025 Дата обновления: 14 мая 2025
Наш ответ:

«Убойная сила» - культовый криминальный сериал отечественного производства. События третьего сезона хита развернулись в Чечне.

Напомним детали сюжета. Главные герои фильма отправляются в один из временных отделов милиции в Чечне. Вместе с захватывающим детективным сюжетом зрителю показывают повседневную жизнь сотрудников милиции и местных жителей. Плахов, Рогов и Любимов оказываются то в нелепых, то в тяжелых и трагичных обстоятельствах. На войне каждый проверяется на прочность, и перед всеми встаёт непростой выбор, где порой на кону — сама жизнь. При этом история лишена пафоса и показного героизма — в центре внимания суровая реальность, в которой работают обычные люди. Сложнейшие с технической точки зрения сцены снимались не в Чечне, а на границе с Осетией.

Убойная сила
Убойная сила комедия, боевик, криминал
2000, Россия
0.0
