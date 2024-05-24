Меню
Какой сезон сериала "Ищейка" идет сейчас по Первому каналу?

Олег Скрынько 24 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

На Первом канале вышел седьмой сезон сериала "Ищейка" под названием "Кушнир", премьера которого состоялась 11 декабря 2023 года.

В центре сюжета подполковник Александра Кушнир, служащая в полиции. Ранее она работала в Москве, но была переведена в небольшой городок на Черноморском побережье. Несмотря на смену обстановки, Александра не намерена отдыхать. Благодаря своей энергичности и профессионализму, она продолжает активно защищать закон и справедливость, часто превосходя своих коллег-мужчин, которые недооценивают её способности.

Как и прежде, главную роль в сериале исполнила Анна Банщикова, тогда как режиссервское кресло вновь занял Андрей Головков. Сезон стал своего рода мягкой перезагрузкой культового сериала и тем самым сумел привлечь к телеэкранам новую аудиторию.

