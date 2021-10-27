Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какой сезон «Американской истории ужасов» про ведьм?

Какой сезон «Американской истории ужасов» про ведьм?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

О ведьмах рассказывается в третьем сезоне телесериала-антологии «Американская история ужасов». Сезон, получивший название «Шабаш», впервые был показан в период с октября 2013 года по январь 2014 года. События в нем разворачиваются спустя 300 лет после судебного процесса над салемскими ведьмами. Жизнь современных колдуний внезапно снова оказывается под угрозой, даже в специальной школе для ведьм, расположенной в Новом Орлеане, становится небезопасно. Чтобы защитить ковен от гибели, в город возвращается верховная ведьма Фиона…

Помимо «Шабаша», некоторые персонажи, такие как Зои Бенсон, Мисти Дэй, Куинни и Нэн, появляются в восьмом сезоне «Американской истории ужасов», названном «Апокалипсис».  

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше