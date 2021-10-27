Какой сезон «Американской истории ужасов» про ведьм?

Наш ответ:

О ведьмах рассказывается в третьем сезоне телесериала-антологии «Американская история ужасов». Сезон, получивший название «Шабаш», впервые был показан в период с октября 2013 года по январь 2014 года. События в нем разворачиваются спустя 300 лет после судебного процесса над салемскими ведьмами. Жизнь современных колдуний внезапно снова оказывается под угрозой, даже в специальной школе для ведьм, расположенной в Новом Орлеане, становится небезопасно. Чтобы защитить ковен от гибели, в город возвращается верховная ведьма Фиона…