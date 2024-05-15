Какой приз на шоу "Суперниндзя: Дети"?

Наш ответ:

Победитель в каждой возрастной категории (9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет) будет награжден двумя миллионами рублей. Это означает, что общий призовой фонд проекта составляет шесть миллионов рублей, что даже превышает главный приз взрослой версии шоу "Суперниндзя". Напомним, что последний победитель оригинального шоу, Вадим Тимонов, получил пять миллионов рублей в декабре прошлого года.



"Суперниндзя. Дети" — это новая версия популярного телешоу, где главными героями становятся дети. Участники будут сталкиваться с множеством препятствий на пути к желанному призу. Кто из них сможет дойти до финиша, зрители канала СТС узнают уже 23 июня. Это отличное семейное шоу, которое понравится зрителям любого возраста!