Какой город в Турции показан в сериале «Мелодия для двоих»?

Олег Скрынько 31 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мелодия для двоих» — российский мелодраматический сериал, премьера которого состоялась в мае 2024 года. По сюжету значительная часть событий происходит в Турции, куда в одиночку отправляется замужняя главная героиня в лице Виктории Сафоновой. Ее супруг был вынужден остаться дома из-за интриг, которые плетет его секретарша, желающая соблазнить своего босса. Прибыв на турецкий курорт, Виктория обнаруживает, что в ее номер по ошибке подселили музыканта Максима. Такова завязка сериала. Съемки проходили в России и Турции. За рубежом основной локацией стал курортный городок Фетхие, являющийся центром одноименного района. Этот край находится на юго-западе Турции на побережье между Средиземным и Эгейским морями. Город располагается у подножия гор, которые покрывают сосновые и кедровые леса.

