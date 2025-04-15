Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какой город показан в сериале «Улица Шекспира»?

Какой город показан в сериале «Улица Шекспира»?

Олег Скрынько 15 апреля 2025 Дата обновления: 15 апреля 2025
Наш ответ:

«Улица Шекспира» — драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре Okko 6 марта 2025 года. По сюжету преуспевающего столичного адвоката Михаила настигает прошлое в лице его бывшей возлюбленной Дианы. Она умоляет ей помочь спасти их совместную дочь, о существовании которой Михаил не знал. В прошлом Михаил был членом цыганской общины. Он женился на Диане, дочери цыганского барона, но в дальнейшем был изгнан из табора и решил начать совершенно новую жизнь.

Прототипом цыганского поселка, который показан в сериале, стал населенный пункт, расположенный на территории Екатеринбурга. Эта местность была прозвана «цыганской улицей Шекспира». Цыгане здесь живут с 1970-х годов. По сюжету же действие разворачивается в вымышленном городке Вышегорске. Съемки проходили в Москве и регионе Кавказских Минеральных Вод.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Улица Шекспира
Улица Шекспира драма, криминал
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше