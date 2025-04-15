Какой город показан в сериале «Улица Шекспира»?

Наш ответ:

«Улица Шекспира» — драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре Okko 6 марта 2025 года. По сюжету преуспевающего столичного адвоката Михаила настигает прошлое в лице его бывшей возлюбленной Дианы. Она умоляет ей помочь спасти их совместную дочь, о существовании которой Михаил не знал. В прошлом Михаил был членом цыганской общины. Он женился на Диане, дочери цыганского барона, но в дальнейшем был изгнан из табора и решил начать совершенно новую жизнь.



Прототипом цыганского поселка, который показан в сериале, стал населенный пункт, расположенный на территории Екатеринбурга. Эта местность была прозвана «цыганской улицей Шекспира». Цыгане здесь живут с 1970-х годов. По сюжету же действие разворачивается в вымышленном городке Вышегорске. Съемки проходили в Москве и регионе Кавказских Минеральных Вод.