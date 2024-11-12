Какой город показан в сериале «Мама будет против»?

Наш ответ:

«Мама будет против» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале СТС. Также шоу можно смотреть на таких стрим-сервисах, как ctc.ru, «Кинопоиск», «Иви» и Wink. Премьера состоялась в 2023 году. На данный момент сериал включает два сезона по тринадцать эпизодов в каждом.



Производством проекта занимается продюсерская компания «Уральские пельмени». Съемки проходят в Екатеринбурге, так что можно предположить, что по сюжету действие разворачивается там же. Так, в сериале появляются местные парки, дворы, набережные и другие места. Также творческая команда работает в студийном павильоне, площадь которого составляет 600 квадратных метров. В этом помещении художники и декораторы выстроили квартиру Натальи и ее родителей, а также примыкающую к ней лестничную площадку.