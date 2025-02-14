Какой год показан в сериале «Бригада»?

«Бригада» — знаменитый российский криминальный сериал, вышедший в 2002 году. Сезон состоит из пятнадцати эпизодов. Это история о четверых друзьях, которые создают преступную группировку. Действие охватывает период с 1989-го по 2000 год, то есть через жизненный путь главных героев авторы показывают начало, расцвет и окончание «лихих девяностых». «Бригада» характеризуется как российская «гангстерская сага», которая, по словам режиссера Алексея Сидорова, создавалась под влиянием «Лица со шрамом» (1983), «Крестного отца» (1972, 1974, 1990) и «Однажды в Америке» (1983).
Авторизация по e-mail