Какой бюджет у турецкого сериала «Великолепный век»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

«Великолепный век» стал самым дорогим сериалом в истории турецкого телевидения – его бюджет составил 4 000 000 турецких лир. Львиная доля средств ушла на то, чтобы на экране царила атмосфера настоящей роскоши: интерьеры султанского дворца, костюмы и украшения героев, прочий реквизит хоть и не всегда соответствовали историческим фактам, зато впечатляли зрителей своим великолепием. Только метр ткани, из которой изготавливались наряды, стоил 3500 евро – а с учетом ручной отделки его стоимость становилась еще выше. Отдельной статьей расходов были гонорары актеров.

Дороже всего создателям обошлось участие в проекте Халита Эргенча – за одну серию исполнитель роли Сулеймана получал 65 000 турецких лир.

 

