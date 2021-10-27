Меню
Какой бюджет у сериала «Чернобыль» HBO?

Какой бюджет у сериала «Чернобыль» HBO?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

На создание пятисерийной драмы шоураннера Крейга Мейзина «Чернобыль» от HBO было выделено 250 000 000 долларов США. Эта сумма более чем в четыре раза превысила бюджет первого сезона «Игры престолов», еще одного бессменного хита телекомпании. 

Сериал Мейзина был восторженно встречен и критиками, и зрителями, получил премии «Золотой глобус» и «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал», а также стал огромным успехом для общеевропейской компании Sky.

После «Чернобыля» Sky, работавшая над проектом совместно с компанией HBO, решила удвоить свои вложения в оригинальное производство фильмов и сериалов.

