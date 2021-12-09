Какой бюджет у фильма «Непосредственно Каха»?

Бюджет комедийного фильма, основанного на одноименном веб-сериале, составил 7 692 780 долларов. Картина, режиссером которой выступил Виктор Шамиров, вышла в прокат в ноябре 2020 года. Интересно, что легкой авантюрной комедии удалось продержаться в топе по сборам на протяжении четырех недель – до «Кахи» такими успехами мог похвастаться только «Аватар» Джеймса Кэмерона. В общей сложности «Непосредственно Каха» собрал в кинотеатрах свыше 2 миллионов зрителей и заработал в прокате 7 758 221 долларов.
Также комедия вошла в десятку самых успешных премьер 2020 года – наряду с «Холопом» Клима Шипенко, «Доводом» Кристофера Нолана и «Вторжением Федора Бондарчука».
