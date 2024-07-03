Каковы содержание и концовка сериала «Лимитчицы»?

Наш ответ:

«Лимитчицы» — российский мелодраматический сериал из шестнадцати эпизодов. Премьера состоялась в феврале 2023 года. Действие этой саги длиной в четверть века начинается в первой половине 1970-х годов, когда по всей стране запускаются предприятия легкой промышленности. Главными героинями являются подруги Маша, Нина и Зоя, которые покидают родное село и перебираются в развивающийся город, где получают работу на ткацкой фабрике. Волей судьбы троица влюбляется в одного парня по имени Иван, но он собирается жениться на другой девушке, Вере. В дальнейшем вниманием Ивана попеременно завладевают и Нина, и Маша, и Зоя.



Иван делает предложение Зое. Нина сходится с Сергеем, но их отношения терпят крах. Спустя три года Вера воспитывает ребенка при поддержке Зои. Нина становится лучшей подругой Маши, которая поглощена учебой. Иван страдает от разрушительного пристрастия. Кроме того, Зоя не может от него забеременеть. Следуя совету Маши, Зоя с Иваном уезжают в другой город, но в 1976 году возвращаются, похоронив маленького сына.



1983 год. Зоя застает мужа с Ниной. Иван собирается оставить Зою и снова сойтись с Ниной. Василий нападает на Нину, но Иван приходит ей на помощь. Однако совместная жизнь Ивана и Нины не складывается, они часто ссорятся. Из-за совершенной Иваном кражи на фабрике Зоя попадает в тюрьму. Машу назначают начальницей цеха, хотя она рассчитывала на более высокую должность.



В 1992 году Нина разводится с Иваном. Зоя выходит на свободу и больше ничего не чувствует к Ивану. Муж Маши погибает в аварии. Фабрика становится акционерным предприятием. Машу избирают председателем. Из-за того, что поставка сырья на предприятие прекращается, Маша едет в командировку, чтобы решить эту проблему. Нина в ходе скандала стреляет в Василия, но случайно убивает свою дочь. Нина отправляется в тюрьму. Иван приходит к Маше, она позволяет ему поселиться у себя. Зою зовет замуж ее давний знакомый Володя, но она отказывается.



В 1995 году Маша и Зоя встречают Нину, которая вышла из тюрьмы. Маша говорит Нине, что теперь живет с Иваном. Зоя едет к Володе.