Каковы даты выхода серий сериала «Последний богатырь. Наследие»?

«Последний богатырь. Наследие» — российский фэнтезийный сериал, представляющий собой продолжение кассовой кинотрилогии «Последний богатырь». Сезон насчитывает восемь эпизодов. Премьера состоялась в конце сентября. График выхода всех серий:
По сюжету Ивану уже 50 лет. Он счастливо живет в Белогорье, воспитывая вместе с Василисой Премудрой двух дочерей — богатырку Марью и начинающую колдунью Софью. Идиллия нарушается, когда в Белогорье прибывает коварный чародей Северин. Марья становится на защиту родного края, тогда как Софья отправляется на поиски своего молодого отца в современную Москву.
