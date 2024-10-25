Меню
Каковы даты выхода серий сериала «Последний богатырь. Наследие»?

Каковы даты выхода серий сериала «Последний богатырь. Наследие»?

Олег Скрынько 25 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Последний богатырь. Наследие» — российский фэнтезийный сериал, представляющий собой продолжение кассовой кинотрилогии «Последний богатырь». Сезон насчитывает восемь эпизодов. Премьера состоялась в конце сентября. График выхода всех серий:

  • Эпизод 1 — 27 сентября
  • Эпизод 2 — 27 сентября
  • Эпизод 3 — 4 октября
  • Эпизод 4 — 11 октября
  • Эпизод 5 — 18 октября
  • Эпизод 6 — 25 октября
  • Эпизод 7 — 1 ноября
  • Эпизод 8 — 8 ноября

По сюжету Ивану уже 50 лет. Он счастливо живет в Белогорье, воспитывая вместе с Василисой Премудрой двух дочерей — богатырку Марью и начинающую колдунью Софью. Идиллия нарушается, когда в Белогорье прибывает коварный чародей Северин. Марья становится на защиту родного края, тогда как Софья отправляется на поиски своего молодого отца в современную Москву.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний богатырь. Наследие
Последний богатырь. Наследие фэнтези
2024, Россия
9.0
