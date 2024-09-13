Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какова хронология фильмов «Безумный Макс»?

Какова хронология фильмов «Безумный Макс»?

Олег Скрынько 13 сентября 2024 Дата обновления: 13 сентября 2024
Наш ответ:

«Безумный Макс» — постапокалиптическая франшиза, главным автором которой выступает австралийский режиссер и сценарист Джордж Миллер. Первые два фильма являются продуктом австралийского производства, тогда как последующие части были созданы на базе кинокомпании Warner Bros. Особенность «Безумного Макса» заключается в том, что фильмы связаны не единым сюжетом, а одним персонажем. Исключение составляет разве что спин-офф «Фуриоса», который представляет собой приквел «Безумного Макса: Дорога ярости». Но и в этом случае вполне можно смотреть эти фильмы в отрыве друг от друга. Оригинальный «Безумный Макс» — малобюджетный драматический боевик, повествующий о становлении заглавного героя. Вторая часть задала канон того, каким знают эту франшизу. Третий фильм по части жанра — семейное приключенческое кино. Наконец, «Дорога ярости» — перезапуск во главе с новым актером (Мэла Гибсона заменил Том Харди). Таким образом, лучше всего смотреть «Безумного Макса» в том порядке, в каком выходили эти фильмы:

  1. «Безумный Макс» (1979)
  2. «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981)
  3. «Безумный Макс 3: Под куполом грома» (1985)
  4. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2016)
  5. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (2023)

Джордж Миллер также помышлял о «Безумном Максе 4», который известен под рабочим названием «Пустошь», однако кассовый провал «Фуриосы», судя по всему, поставил на этом проекте крест.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Фуриоса: Хроники Безумного Макса боевик
2024, США
8.0
Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости приключения, боевик
2015, Австралия / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше