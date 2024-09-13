Какова хронология фильмов «Безумный Макс»?

Наш ответ:

«Безумный Макс» — постапокалиптическая франшиза, главным автором которой выступает австралийский режиссер и сценарист Джордж Миллер. Первые два фильма являются продуктом австралийского производства, тогда как последующие части были созданы на базе кинокомпании Warner Bros. Особенность «Безумного Макса» заключается в том, что фильмы связаны не единым сюжетом, а одним персонажем. Исключение составляет разве что спин-офф «Фуриоса», который представляет собой приквел «Безумного Макса: Дорога ярости». Но и в этом случае вполне можно смотреть эти фильмы в отрыве друг от друга. Оригинальный «Безумный Макс» — малобюджетный драматический боевик, повествующий о становлении заглавного героя. Вторая часть задала канон того, каким знают эту франшизу. Третий фильм по части жанра — семейное приключенческое кино. Наконец, «Дорога ярости» — перезапуск во главе с новым актером (Мэла Гибсона заменил Том Харди). Таким образом, лучше всего смотреть «Безумного Макса» в том порядке, в каком выходили эти фильмы:

Джордж Миллер также помышлял о «Безумном Максе 4», который известен под рабочим названием «Пустошь», однако кассовый провал «Фуриосы», судя по всему, поставил на этом проекте крест.