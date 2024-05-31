Какого года сериал «Секс в большом городе»?

Наш ответ:

«Секс в большом городе» — культовый американский сериал о светской и интимной жизни четырех лучших подруг, проживающих в Нью-Йорке. Шоу насчитывает шесть сезонов. Премьера первого состоялась 6 июня 1998 года, тогда как последующие выходили ежегодно вплоть до 2003-2004 годов включительно. Обычно сезоны начинались в июне. Исключение составляет лишь пятый сезон, стартовавший в июле.



Франшиза также включает два полнометражных фильма, приквел и перезапуск. Фильм «Секс в большом городе» вышел 2008 году, а его сиквел «Секс в большом городе 2» появился в 2010 году. Сериал о молодости Кэрри Брэдшоу «Дневники Кэрри» (2013-2014) продлился два сезона. В декабре 2021 года на стрим-сервисе HBO Max (ныне просто Max) стартовало возрождение оригинального сериала, получившее название «И просто так». Второй сезон этого шоу начал выходить в июне 2023 года, тогда как релиз третьего запланирован на 2025 год.