Какого года сериал «Московский роман»?

Наш ответ:

«Московский роман» — российский мелодраматический сериал. В информации об этом проекте годом производства значится 2020-й, но премьера состоялась 12 июля 2021 года. Шоу состоит из одного сезона, который насчитывает шестнадцать эпизодов.



Сериал повествует об Ирина Аксаковой и ее зажиточном, но эксцентричном возлюбленном Юре Тычкине. Пара предельно счастлива. Юру не волнует тот факт, что Ирина старше его на шесть лет. Кроме того, он крепко сдружился с ее дочерью Лизой. Омрачает ситуацию лишь то, что мать Юры Марианна Николаевна не приветствует его выбор. Она хочет, чтобы он вступил в брак с дочерью его партнера по бизнесу Ивана Ивановича. При этом девушка, которую зовут Ласка, с ранних лет души не чает в Юре. Марианна Николаевна строит козни, чтобы разлучить сына с Ириной, что подвергает пару серьезным испытаниям.