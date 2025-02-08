Меню
Какого года сериал «Клон»?

Олег Скрынько 8 февраля 2025 Дата обновления: 8 февраля 2025
Наш ответ:

«Клон» — известный бразильский мелодраматический сериал, который в свое время был предметом обсуждений среди российских зрителей, поскольку шел по телевидению. Сериал не был поделен на сезоны. Включает он 250 эпизодов. В Бразилии премьера состоялась 1 октября 2001 года, то есть вскоре после череды терактов 11 сентября в США. Этот факт примечателен тем, что мусульманская тема — одна из ключевых для «Клона». В России сериал начал транслироваться 16 февраля 2004 года на Первом канале. Последняя серия вышла 24 мая 2005 года.

