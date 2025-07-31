Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какого года сериал "Дневники вампира"?

Какого года сериал "Дневники вампира"?

Олег Скрынько 31 июля 2025 Дата обновления: 31 июля 2025
Наш ответ:

«Дневники вампира» - популярный мистический сериал, премьера которого состоялась в 2009 году. Шоу выходило в эфир 18 лет и завершилось в 2017 году.

Напоминаем сюжет культового сериала. После гибели родителей 17-летняя Елена и её младший брат Джереми пытаются вернуться к нормальной жизни, хотя боль утраты всё ещё преследует их. Елена — отличница и одна из самых популярных девушек в школе — изо всех сил старается сохранить видимость, что справляется. В начале нового учебного года в школу приходит загадочный новенький — Стефан Сальваторе. Между ними сразу возникает сильное притяжение, но Елена не знает главного: Стефан — вампир, который уже века пытается жить среди людей, не причиняя им вреда. Однако вскоре в город возвращается его брат Дэймон — опасный, жестокий и кровожадный. Два брата сражаются за сердце Елены, втягивая её и её близких в древнее и смертельно опасное противостояние.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дневники вампира
Дневники вампира драма, мелодрама, мистика
2009, США
8.0
