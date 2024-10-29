Меню
Какие звезды были показаны во втором сезоне шоу «Ярче звезд»?

29 октября 2024
Наш ответ:

«Ярче звезд» — российское музыкальное шоу пародий, которое выходит на телеканале ТНТ. Премьера дебютного сезона состоялась в октябре 2023 года, тогда как второй сезон начал выходить 5 октября 2024 года. Проект является отечественной адаптацией британского передачи Starstruck. Согласно правилам, в каждом выпуске четыре команды по три человека в каждой демонстрируют разные воплощения тех или иных звезд эстрады. Лучшие проходят в финал, чтобы побороться за главный приз в размере 5 млн рублей.

Ведущим второго сезона «Ярче звезд» стал Тимур Родригез. Он заменил в этом качестве Гарика Мартиросяна, который провел первый сезон. Однако Мартиросян не покинул шоу. Он присоединился к жюри, составив компанию певцу Алексею Чумакову, актрисе озвучения Татьяне Шитовой, а также комикам Марине Кравец и Ивану Абрамову. Что до участников, то в шоу, согласно концепции, выступают малоизвестные исполнители. В рамках второго сезона уже были представлены пародии на таких звезд, как Ева Польна, Sia, Михаил Боярский, Depeche Mode, Филипп Киркоров, Мадонна, Энрике Иглесиас, Алсу, Лариса Долина, Элвис Пресли, Михаил Круг, Тони Брэкстон, Бейонсе, Сергей Мазаев, Люся Чеботина, Эрос Рамазотти.

