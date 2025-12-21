Какие самые лучшие новогодние выпуски шоу “Уральские пельмени”?

Шоу "Уральские пельмени" давно стало неотъемлемой частью российского юмора, особенно в праздничный сезон, когда их новогодние спецвыпуски собирают миллионы зрителей у экранов.

Новогодние эпизоды выделяются особой атмосферой: здесь смешиваются традиции праздника, семейные зарисовки, абсурдный юмор и отсылки к классике советского кино. По данным популярных платформ вроде YouTube и СТС, эти выпуски часто набирают рекордные просмотры. Если вы ищете, что посмотреть под бой курантов, то "Уральские пельмени" — идеальный выбор для легкого настроения без лишней сатиры.

Мы собрали топ лучших новогодних выпусков на основе зрительских рейтингов, количества просмотров и обсуждений в сети.

Наш рейтинг новогодних выпусков

Визги шампанского (2023); Пир во время зимы (2022); Заливной огонёк (2021); Дело пахнет мандарином (2021); Ёлка, дети, два стола (2020); Страна Гирляндия (2019); Человек с бульвара мандаринов (2024).

В целом, новогодние выпуски "Уральских пельменей" — это культурный феномен, который эволюционирует каждый год, отражая тренды общества. Они не просто развлекают, но и объединяют поколения за столом. Если хотите углубиться, посмотрите сборники на YouTube — там часто добавляют бонусные материалы. А какой ваш любимый эпизод? Поделитесь в комментариях!