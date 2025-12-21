Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какие самые лучшие новогодние выпуски шоу “Уральские пельмени”?

Какие самые лучшие новогодние выпуски шоу “Уральские пельмени”?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 декабря 2025 Дата обновления ответа: 21 декабря 2025

Шоу "Уральские пельмени" давно стало неотъемлемой частью российского юмора, особенно в праздничный сезон, когда их новогодние спецвыпуски собирают миллионы зрителей у экранов. 

Новогодние эпизоды выделяются особой атмосферой: здесь смешиваются традиции праздника, семейные зарисовки, абсурдный юмор и отсылки к классике советского кино. По данным популярных платформ вроде YouTube и СТС, эти выпуски часто набирают рекордные просмотры. Если вы ищете, что посмотреть под бой курантов, то "Уральские пельмени" — идеальный выбор для легкого настроения без лишней сатиры. 

Мы собрали топ лучших новогодних выпусков на основе зрительских рейтингов, количества просмотров и обсуждений в сети.

Наш рейтинг новогодних выпусков

  1. Визги шампанского (2023);
  2. Пир во время зимы (2022);
  3. Заливной огонёк (2021);
  4. Дело пахнет мандарином (2021);
  5. Ёлка, дети, два стола (2020);
  6. Страна Гирляндия (2019);
  7. Человек с бульвара мандаринов (2024).

В целом, новогодние выпуски "Уральских пельменей" — это культурный феномен, который эволюционирует каждый год, отражая тренды общества. Они не просто развлекают, но и объединяют поколения за столом. Если хотите углубиться, посмотрите сборники на YouTube — там часто добавляют бонусные материалы. А какой ваш любимый эпизод? Поделитесь в комментариях!

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше