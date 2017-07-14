Меню
Какие песни звучат в фильме «Клон»?

Какие песни звучат в фильме «Клон»?

14 июля 2017
Наш ответ:

В многосерийном бразильском фильме «Клон» звучат следующие песни:

Michael Bolton - All For Love (тема Жади и Лукаса)

Alessandro Safina – Luna (тема Иветти и Леонидаса)

Nana Caymmi - Tarde Triste (тема Иветти)

Aida Pekkan - Bir Gunah Gibi (тема Назиры)

Gilberto Santa Rosa – Mentira (тема Маизы и Саида)

Marcus Viana - A Migarem (тема Жади и Лукаса)

Lara Fabian - Meu Grande Amor (тема Маизы)

Jose Alberto - Mi Gran Amor De Li (тема Иветти)

Melina Leon - Que Sera De Ti (тема Жади и Лукаса)

Abdelli – Adarghal (тема Латиффы и Мухамеда)

Теги: песни и музыка из фильмов
