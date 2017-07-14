Какие песни звучат в фильме «Клон»?

В многосерийном бразильском фильме «Клон» звучат следующие песни:
Michael Bolton - All For Love (тема Жади и Лукаса)
Alessandro Safina – Luna (тема Иветти и Леонидаса)
Nana Caymmi - Tarde Triste (тема Иветти)
Aida Pekkan - Bir Gunah Gibi (тема Назиры)
Gilberto Santa Rosa – Mentira (тема Маизы и Саида)
Marcus Viana - A Migarem (тема Жади и Лукаса)
Lara Fabian - Meu Grande Amor (тема Маизы)
Jose Alberto - Mi Gran Amor De Li (тема Иветти)
Melina Leon - Que Sera De Ti (тема Жади и Лукаса)
Abdelli – Adarghal (тема Латиффы и Мухамеда)
