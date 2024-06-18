Какие исторические прототипы в сериале "Бриджертоны"?

"Бриджертоны" — это эффектная костюмная драма, действие которой разворачивается в Британии эпохи Регентства, первой половины XIX века. Сюжет сериала основан на книгах американской писательницы Джулии Куинн, а продюсером выступила знаменитая Шонда Раймс, известная своей работой над "Анатомией страсти".
Некоторые русскоязычные зрители были возмущены решением создателей шоу пригласить темнокожих актеров на роли таких исторических персонажей, как королева Шарлотта и граф Гастингс, Саймон. По мнению экспертов, среди британской аристократии начала XIX века не могло быть небелых людей. Несмотря на продолжающиеся споры, сериал остается чрезвычайно популярным среди зрителей, а его создателине стремятся к исторической достоверности.
Авторизация по e-mail