Какие игры показаны в сериале «Игра в кальмара»?

Олег Скрынько 9 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал стрим-сервиса Netflix, стартовавший в 2021 году. В конце 2024 года вышел второй сезон, а 27 июня 2025 года состоится премьера третьего и заключительного сезона. По сюжету отчаянно нуждающиеся люди принимают участие в игре на выживание, борясь за огромный денежный приз. Конкурс состоит из череды разных игр, причем проигравшие погибают. В первом сезоне были представлены шесть игр: «Красный свет — зеленый свет», «Сахарные соты», «Перетягивание каната», «Гусеулчиги» (игра со стеклянными шариками), «Стеклянный мост» и, собственно, «Игра в кальмара». Во втором сезоне показаны как уже известные игры, так и новые, включая «Ттакчи» (игра с конвертами), «Камень, ножницы, бумага, 1-1», «Русская рулетка», «Шестиногий пентатлон», «Третий лишний» и «Гасите свет».

Игра в кальмара
Игра в кальмара драма, мистика
2021, Южная Корея
8.0
