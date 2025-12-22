Какие игры были в шоу «Тейбл Тайм»?

Оповещения от Киноафиши
Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 22 декабря 2025

«Тейбл Тайм» — российское юмористическое шоу, выходящее на канале «Импроком» в сервисе VK Video. Концепция заключается в том, что четверо комиков-импровизаторов всю ночь играют в ту или иную настольную игру. В настоящее время выходит шестой сезон.

В какие игры играют участники?

Участники играют в разные настольные и карточные игры, такие как «Бонжур, мадам!», «Шляпа», «Перудо» (пиратская игра), «Лото», «Пароль», «Верю — не верю», «Кубики», «Чапаев», «Сад камней», «Балийская игра», «Сундучки», «На букву», «Сто клеток», «Найди число», «Четыре вопроса», «Два слова».

