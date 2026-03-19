Какие есть российские вертикальные сериалы?

Вертикальные сериалы (Россия) — это короткие (1–3 минуты) драматические или мелодраматические мини-сериалы, созданные специально для просмотра с телефона. Популярные микродрамы в России включают «Ваня, спасай!», «Моя жена хочет меня убить», «Клятва миллиардера», а также проекты на платформах «Иви», Wink и Okko.
В России вертикальные сериалы начали активно развиваться позже, чем в Китае или США, но уже успели завоевать аудиторию. Основные особенности российского рынка микродрам:
Ниже представлены наиболее известные российские вертикальные сериалы, которые уже успели полюбиться зрителям.
Первый российский вертикальный сериал, рассказывающий о добровольцах-спасателях.
Пример популярного формата микродрам.
Основные площадки, где представлены отечественные микродрамы:
|Платформа
|Особенности
|«Иви»
|Раздел «Мини-драмы» в мобильном приложении, профессиональный дубляж зарубежных хитов и собственное производство.
|Wink
|Экспериментирует с вертикальным форматом, выпускает оригинальные шоу.
|Kion
|В каталоге представлены как российские, так и локализованные международные вертикальные сериалы.
|Okko
|Добавляет вертикальный контент в мобильной версии.
|«КиноЛента»
|Специализированное приложение с вертикальными короткими сериалами.
Подробный обзор всех платформ и приложений для просмотра микродрам вы найдете в нашей статье: Где можно посмотреть вертикальные сериалы?
Российские микродрамы имеют свои особенности:
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