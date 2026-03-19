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Какие есть российские вертикальные сериалы?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 марта 2026 Дата обновления ответа: 26 марта 2026

Вертикальные сериалы (Россия) — это короткие (1–3 минуты) драматические или мелодраматические мини-сериалы, созданные специально для просмотра с телефона. Популярные микродрамы в России включают «Ваня, спасай!», «Моя жена хочет меня убить», «Клятва миллиардера», а также проекты на платформах «Иви», Wink и Okko.

Вертикальные сериалы в России: как развивается формат

В России вертикальные сериалы начали активно развиваться позже, чем в Китае или США, но уже успели завоевать аудиторию. Основные особенности российского рынка микродрам:

  • Адаптация международных хитов. Многие популярные зарубежные вертикальные сериалы выходят в России с профессиональным дубляжем.
  • Собственное производство. Крупные онлайн-кинотеатры запускают оригинальные проекты, снятые специально для вертикального формата.
  • Локализация платформ. Российские сервисы добавляют разделы с мини-драмами, адаптируя интерфейс под мобильный просмотр.
  • Жанровое разнообразие. От классических мелодрам о миллиардерах до социальных драм и комедий.

Российские вертикальные сериалы: лучшие примеры

Ниже представлены наиболее известные российские вертикальные сериалы, которые уже успели полюбиться зрителям.

«Ваня, спасай!»

Первый российский вертикальный сериал, рассказывающий о добровольцах-спасателях.

Мини-драмы на «Иви»

  • «Моя жена хочет меня убить»
  • «Мой ангел-телохранитель»
  • «Клятва миллиардера»
  • «Влюбиться в тирана-начальника».

«Двойная жизнь моего мужа-миллиардера»

Пример популярного формата микродрам.

Где смотреть российские вертикальные сериалы

Основные площадки, где представлены отечественные микродрамы:

Платформа Особенности
«Иви» Раздел «Мини-драмы» в мобильном приложении, профессиональный дубляж зарубежных хитов и собственное производство.
Wink Экспериментирует с вертикальным форматом, выпускает оригинальные шоу.
Kion В каталоге представлены как российские, так и локализованные международные вертикальные сериалы.
Okko Добавляет вертикальный контент в мобильной версии.
«КиноЛента» Специализированное приложение с вертикальными короткими сериалами.

Подробный обзор всех платформ и приложений для просмотра микродрам вы найдете в нашей статье: Где можно посмотреть вертикальные сериалы?

Чем российские вертикальные сериалы отличаются от зарубежных

Российские микродрамы имеют свои особенности:

  • Более реалистичная драматургия. В отличие от ультрамелодраматичных китайских сериалов или мыльных опер из Латинской Америки, российские проекты часто опираются на жизненные ситуации.
  • Качественная актерская игра. Многие проекты привлекают известных актеров театра и кино, что повышает уровень исполнения.
  • Локализация без потери смысла. При адаптации зарубежных хитов сохраняется ключевая драматургия, но детали приближаются к российскому зрителю.
  • Эксперименты с жанрами. Помимо любовных драм, появляются комедии, триллеры и социальные истории.
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