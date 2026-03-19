Китайские микродрамы набирают все большую популярность во всем мире. Их производство стоит дешево, а вертикальный формат делает контент предельно доступным для широкой аудитории, предпочитающей смотреть видео на смартфонах. В этой статье рассказываем, какие есть китайские вертикальные сериалы, и кратко описываем их сюжеты.
Что такое вертикальный сериал? Если вы только знакомитесь с форматом, рекомендуем сначала прочитать наш подробный гид: что значит вертикальный сериал, как он устроен и почему стал так популярен.
Ниже представлены самые яркие китайские вертикальные сериалы, которые получили высокие оценки зрителей и критиков. Каждый из них демонстрирует, как далеко может зайти жанр микродрамы.
Самый популярный вертикальный сериал на платформе Viu по итогам 2025 года . История о девушке, которая решает, что случайная связь с парнем её мечты ничего не значит, но он оказывается одержим ею и не готов её отпускать. Зрителей цепляет нестандартный герой — его собственнические замашки одновременно пугают и притягивают.
Прорывной проект, который, по мнению зрителей, разделил историю микродрам на «до» и «после» . Главная героиня оказывается в сложной ситуации подчинения и вынуждена искать сильного союзника, чтобы выжить. Химия между актёрами настолько мощная, что на разницу в росте пришлось закрывать глаза, буквально поставив актрису на ходули .
Уникальный для вертикального формата случай — историческая драма с элементами BL (boy‘s love), сильно переработанная китайской цензурой . Бывший генерал, преданный императором, теперь калека в инвалидном кресле, возвращается в столицу под чужой личностью, чтобы вершить справедливость. Дораму хвалят за сложную драматургию и актёрскую игру, где эмоции читаются по движению пальцев .
История о том, как богатая наследница теряет всё из-за предательства парня, а находит спасение в лице загадочного CEO, который тайно поддерживал её годами . Это пример того, как в микродрамах показывают сложные эмоции без лишней мелодраматичности.
Китай стал одним из главных поставщиков контента в формате микродрам. Причины просты:
Китайские вертикальные сериалы выделяются на фоне западных и российских аналогов:
Китайские микродрамы доступны на тех же платформах, что и вертикальные сериалы в целом:
Многие китайские проекты выходят с профессиональным дубляжем или качественными субтитрами на русском языке.
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