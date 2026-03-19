Китайские микродрамы набирают все большую популярность во всем мире. Их производство стоит дешево, а вертикальный формат делает контент предельно доступным для широкой аудитории, предпочитающей смотреть видео на смартфонах. В этой статье рассказываем, какие есть китайские вертикальные сериалы, и кратко описываем их сюжеты.

Что такое вертикальный сериал? Если вы только знакомитесь с форматом, рекомендуем сначала прочитать наш подробный гид: что значит вертикальный сериал, как он устроен и почему стал так популярен.

Лучшие китайские вертикальные сериалы: подборка микродрам

Ниже представлены самые яркие китайские вертикальные сериалы, которые получили высокие оценки зрителей и критиков. Каждый из них демонстрирует, как далеко может зайти жанр микродрамы.

«Идеальная груша»

Самый популярный вертикальный сериал на платформе Viu по итогам 2025 года . История о девушке, которая решает, что случайная связь с парнем её мечты ничего не значит, но он оказывается одержим ею и не готов её отпускать. Зрителей цепляет нестандартный герой — его собственнические замашки одновременно пугают и притягивают.

«Спаси себя»

Прорывной проект, который, по мнению зрителей, разделил историю микродрам на «до» и «после» . Главная героиня оказывается в сложной ситуации подчинения и вынуждена искать сильного союзника, чтобы выжить. Химия между актёрами настолько мощная, что на разницу в росте пришлось закрывать глаза, буквально поставив актрису на ходули .

«Золотая башня»

Уникальный для вертикального формата случай — историческая драма с элементами BL (boy‘s love), сильно переработанная китайской цензурой . Бывший генерал, преданный императором, теперь калека в инвалидном кресле, возвращается в столицу под чужой личностью, чтобы вершить справедливость. Дораму хвалят за сложную драматургию и актёрскую игру, где эмоции читаются по движению пальцев .

«Запретная ночь, запутанная любовь»

История о том, как богатая наследница теряет всё из-за предательства парня, а находит спасение в лице загадочного CEO, который тайно поддерживал её годами . Это пример того, как в микродрамах показывают сложные эмоции без лишней мелодраматичности.

Почему китайские вертикальные сериалы стали популярными

Китай стал одним из главных поставщиков контента в формате микродрам. Причины просты:

Низкий бюджет производства позволяет выпускать десятки новых проектов ежемесячно.

Высокая драматургия — китайские сценаристы отточили искусство удерживать внимание зрителя короткими сериями с постоянной интригой.

Адаптация под международный рынок — многие сериалы переводят на десятки языков или снимают с субтитрами, что расширяет аудиторию.

Эксперименты с жанрами — в Китае микродрамы вышли за рамки стандартных историй о богачах и мести, появились исторические драмы, BL-элементы и сложные психологические сюжеты.

Что отличает китайские микродрамы от других

Китайские вертикальные сериалы выделяются на фоне западных и российских аналогов:

Большее жанровое разнообразие — от исторических драм до мистики и BL.

Более высокая плотность событий — в 2-минутной серии может умещаться столько сюжетных поворотов, сколько в обычной дораме за полчаса.

Акцент на визуальную эстетику — даже при ограниченном бюджете создатели уделяют внимание кадру, костюмам и свету.

Сложные характеры героев — в отличие от шаблонных «миллиардеров» и «золушек», китайские персонажи часто имеют неоднозначную мораль и глубокую мотивацию.

Где смотреть китайские вертикальные сериалы

Китайские микродрамы доступны на тех же платформах, что и вертикальные сериалы в целом:

Международные приложения: ReelShort, DramaBox, Flex TV, My Drama, Playlet.

Российские сервисы: «Иви» (раздел «Мини-драмы»), Wink, Kion, «КиноЛента».

Азиатские платформы: Viu (где вышла «Идеальная груша») и другие специализированные сервисы.

Многие китайские проекты выходят с профессиональным дубляжем или качественными субтитрами на русском языке.