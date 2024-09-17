Меню
Какие актеры сыграли во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…»?

17 сентября 2024
Наш ответ:

«Что делать женщине, если…» — российский сериал в жанре комедийной мелодрамы. Шоу стартовало в 2022 году, тогда как премьера второго сезона, получившего подзаголовок «У мужа ее подруги две любовницы», состоялась 26 августа 2024 года. В основной актерский состав новых серий вошли Елена Лядова (Анна), Макар Хлебников (Ваня, сын Анны), Нозанин Абдулвасиева (Фарах, невеста Вани), Гоша Куценко (Урий), Антон Филипенко (Игорь), Агриппина Стеклова (Лариса), Игорь Верник (Матвей, муж Ларисы), Александр Робак (Миша, бывший муж Анны), а также Валери Зоидова и Елена Николаева, воплотившие любовниц Матвея.

Второй сезон является прямым продолжения первого. По сюжету Анна узнает, что ее лучшая подруга Лариса невольно оказалась жертвой такой же ситуации, какую в прошлом инициировала сама Анна. Дело в том, что Матвей, муж Ларисы, изменяет ей сразу с двумя любовницами. Анна решает защитить подругу, расстроив развивающиеся на стороне отношения Матвея.

