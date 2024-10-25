Какие актеры сыграли в сериале «Извне»?

Меню
Олег Скрынько 25 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Извне» — американский сериал в жанре мистического хоррор-триллера. Шоу начало выходить в феврале 2022 года. В настоящее время выходит третий сезон. События разворачиваются в затерянном городке, окруженным лесом. Люди, попавшие сюда, не могут уехать, поскольку этому мешает необъяснимая сила. Более того, по ночам жители вынуждены прятаться по домам, поскольку на охоту выходят смертоносные обитатели леса. В сериале очень много действующих лиц. В основной актерский состав входят Хэролд Перрино (шериф Гарольд Перрино), Каталина Сандино Морено (Табита Мэттьюз), Эйон Бэйли (Джим Мэттьюз), Дэвид Алпей (Джейд Эррера), Элизабет Сондерс (Донна Рейнс), Шон Маджамдер (отец Руда Хатри), Скотт МакКорд (Виктор Кавано), Рики Хе (Кенни Лью), Хлоя Ван Ландшут (Кристи Миллер), Кортеон Мур (Элис Стивенс), Пега Гафури (Фатима Хассан), Ханна Черами (Джули Мэттьюз), Саймон Вебстер (Итан Мэттьюз), Эвери Конрад (Сара Майерс), Пол Зинно (Нейтан Майерс), Элизабет Мой (Тянь-Чэн Лью), Анджела Мур (Бакта), Кэлин Ом (Мариэль Синклер), А.Дж. Симмонс (Рэндалл Киркленд), Нэйтан Д. Симмонс (Элджин Уильямс), Дебора Гровер (Тилли), Роберт Джой (Генри), Саманта Браун (Акоста).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Извне
Извне ужасы, фантастика
2022, США
9.0
