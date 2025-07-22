Какая серия сериала "Сваты" про Ивана Купала?

Наш ответ:

Интересующий вас момент произошел в 7 серии 6 сезона сериала «Сваты».



Напоминаем вам, о чем рассказывает сериал. Молодая супружеская пара решает устроить себе романтическое путешествие по Италии. Путёвка удачно подвернулась, отпуск на работе дали, но возникает одна проблема — с кем оставить пятилетнюю дочку. После недолгих раздумий родители решают пригласить на помощь бабушку и дедушку из деревни, но те отказываются: у них, мол, сезон, огород и забот полон рот. Тогда супруги обращаются ко второй паре бабушки с дедушкой — городским интеллигентам, но и те не могут: заняты важными делами. В итоге решено нанять няню. Однако в первый же день отпуска в квартиру неожиданно приезжают обе пары бабушек и дедушек. Между ними начинается столкновение характеров и стилей воспитания: одни строго придерживаются правил, другие балуют внучку как могут. Сельские и городские взгляды сталкиваются, но череда забавных ситуаций понемногу сближает всех участников этой вынужденной семейной авантюры.