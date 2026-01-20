Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какая порода у собаки из фильма "Зов предков"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 января 2026 Дата обновления ответа: 20 января 2026

«Зов предков» — кинокартина студии Disney, вышедшая на экраны в 2020 году.

О чем фильм:

Дружелюбный пёс Бак жил размеренной жизнью в Калифорнии, пока в 1880-х годах золотая лихорадка не перевернула всё с ног на голову. Его выкрали и увезли на холодную, дикую Аляску. Сначала он был простым псом в почтовой упряжке, но вскоре стал её лидером. В этом невероятном путешествии Бак не просто находит своё место в новом жестоком мире — он учится быть хозяином собственной жизни.

Какая порода у собаки из фильма «Зов предков»

Образ легендарного пса Бака в фильме 2020 года «Зов предков» — цифровой. Создатели вернулись к первоисточнику: как и в романе Джека Лондона, их Бак — это метис сенбернара и шотландской овчарки. Это отличает его от многих предыдущих экранизаций, где роль часто отдавали чистопородным сенбернарам. Чтобы передать внушительную силу и характерную пластику такой крупной помеси, художники создали CGI-модель, а движения «оживили» с помощью захвата движений (motion capture) профессионального каскадёра и дрессировщика собак.

