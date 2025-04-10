Меню
Какая порода собаки в сериале "Дама с собачкой"?

Какая порода собаки в сериале "Дама с собачкой"?

Олег Скрынько 10 апреля 2025 Дата обновления: 10 апреля 2025
Наш ответ:

Один из самых любимых российских сериалов последних лет — «Дама с собачкой», где в центре сюжета — харизматичная пенсионерка с непростым характером и верным питомцем. У собаки по кличке Сири порода бордер-колли. Главную роль исполнила Елена Яковлева, а ее экранная любимица быстро завоевала сердца зрителей.

По сюжету бывшая учительница математики Агата Денисовна Марфина, пережив утрату мужа, переезжает в элитный поселок к дочери. Новая жизнь дается ей непросто: она скучает по уютным вечерам, которые проводила с супругом за шахматами. Однако всё меняется, когда она становится свидетельницей убийства. Вместе с бывшим учеником, следователем Свиридовым, и соседом-судьей Холодовым, Агата берется за расследование. Неожиданно она открывает в себе талант к сыскному делу и погружается в мир запутанных преступлений.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дама с собачкой
Дама с собачкой детектив
2022, Россия
0.0
