Какая озвучка сериала "Бесстыжие" лучше?

Какая озвучка сериала "Бесстыжие" лучше?

Олег Скрынько 20 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Бесстыжие» - сериал, где юмор строится на диалогах, из-за чего выбор озвучки критически важен. Среди русскоязычных зрителей сериала «Бесстыжие» наибольшей популярностью пользуется озвучка от студии AlexFilm. Многие отмечают её высокое качество и соответствие оригиналу. Однако выбор озвучки — дело личных предпочтений, поэтому рекомендуется ознакомиться с разными вариантами, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя.

Фрэнк Галлахер преуспел в жизни за чужой счёт. У него шестеро детей, но он заботится только о своих махинациях, живёт на фиктивное пособие и пьёт. Пока он изобретает новые схемы, старшая дочь бросает школу, работает и заботится о братьях и сестре. Старший сын помогает ей, совмещая учёбу с нелегальными подработками, средний работает в магазине, а младшая старается помочь отцу и мечтает о матери. Карл, склонный к агрессии, постоянно попадает в неприятности.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бесстыжие
Бесстыжие драма, комедия, криминал
2011, США
7.0
