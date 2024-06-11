Какая музыка звучит в шоу "Светлаков+"?

Меню
Олег Скрынько 11 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Возвращение любимца публики, Сергея Светлакова, на малые экраны вызывает бурное волнение среди зрителей! Его новое комедийное скетч-шоу "Светлаков+" обещает стать настоящим калейдоскопом уморительных миниатюр, где абсурд и комичные персонажи будут править балом. Сам Светлаков, комик и шоумен, лично исполнил все ключевые роли, что безусловно порадует поклонников его классической передачи "Наша Раша".

Кроме прочего, шоу может похвастаться интересным саундтреком. В рамках первых выпусков зрители могли услышать следующие композиции:

  • A.V.G — Я плачу
  • Эдвард Григ — В пещере горного короля
  • Intelligency — August
  • Leva — Accept the Fight
  • PhonkOfMind — ShapeShifter
  • Борис Моисеев — Голубая Луна
  • Karma — Dealmaker

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Светлаков +
Светлаков + телешоу
2024, Россия
0.0
