Какая музыка звучит в сериале «Такая, как все»?

«Такая, как все» — российский сериал в жанре криминальной мелодрамы, состоящий из восьми эпизодов. Премьера состоялась в 2020 году. В качестве саундтрека в сериале звучат такие композиции как Jazz Latino – Lars Luis Linek, MH 164 – You Make Me Feel Right, Harlin James – So Glamorous. Также в шоу в качестве фонового сопровождения задействована музыка, специально написанная Владимиром Баскиным, Ильей Трусковским и Владимиром Хлоповским. При этом композитором проекта значится Максим Разумов.
