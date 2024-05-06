Какая хронология у сериала "Доктор Кто"?

Наш ответ:

Первым делом стоит смотреть 26 сезонов оригинального сериала, выходившего на экраны в период с 1963 по 1996 год. Однако для понимания перезапуска, возникшего в 2005 году, они не нужны. Новая версия «Доктора Кто» на май 2024 года насчитывает 14 сезонов. Их можно смотреть в том порядке, в котором они выходили, а именно: первый сезон с Девятым Доктором, второй-третий-четвертый сезоны с Десятым Доктором, пятый-шестой-седьмой с Одиннадцатым Доктором, восьмой-девятый-десятый с Двенадцатым Доктором, одиннадцатый-двенадцатый-тринадцатый с Тринадцатым Доктором, спецвыпуск с Четырнадцатым Доктором и, наконец, четырнадцатый сезон с Пятнадцатым Доктором, который выходит прямо сейчас.