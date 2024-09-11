Меню
Как зовут учителя Черепашек-ниндзя?

Как зовут учителя Черепашек-ниндзя?

11 сентября 2024
Наш ответ:

Учителя Черепашек-ниндзя зовут Сплинтер. Он мудрый и опытный мутировавший крысёныш, который обучает Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэля боевым искусствам и помогает им развиваться как воинам ниндзя.

Черепашки-ниндзя – одни из самых популярных персонажей американской массовой культуры, о приключениях которых были сняты бесчисленные мультфильмы и кинокартины. В последний раз любимцы зрителей появились на экране в 2024 году на платформе Paramount+. Сериал «Черепашки-ниндзя: Истории» вновь был посвящен приключениям четырех антропоморфных черепах, защищающих город от различных угроз. Их злейший враг Шреддер готовит очередной коварный план. И лишь черепашкам-ниндзя по силам предотвратить угрозу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Истории черепашек-ниндзя
Истории черепашек-ниндзя семейный, фантастика, комедия, боевик
2024, США
0.0
