Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Как зовут щенков из мультсериала «Щенячий патруль»?

Как зовут щенков из мультсериала «Щенячий патруль»?

Олег Скрынько 17 февраля 2025 Дата обновления: 17 февраля 2025
Наш ответ:

«Щенячий патруль» — американо-канадский анимационный сериал, стартовавший в августе 2013 года на телеканале Nickelodeon. На данный момент шоу насчитывает 11 сезонов, ряд спецэпизодов, а также полнометражные мультфильмы «Щенячий патруль в кино» (2021) и «Щенячий патруль: Мегафильм» (2023). Это история о мальчике по имени Зик Райдер, который является лидером поисково-спасательной команды, состоящей из следующих щенков: Гончик (немецкая овчарка), Маршалл (далматин), Крепыш (английский бульдог), Рокки (смешанная порода), Зума (лабрадор), Скай (кокапу), Робопес (механический щенок), Эверест (сибирский хаски), Трекер (чихуахуа), близнецы Элла и Так (золотистые ретриверы), Рекс (бернский зенненхунд), Либерти (длинношерстная такса), Эл (бассет-хаунд). Компанию им составляют Дикий Кот и рыбопес Корал.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Щенячий патруль
Щенячий патруль комедия, боевик, приключения
2013, Канада/США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше