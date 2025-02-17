Как зовут щенков из мультсериала «Щенячий патруль»?

«Щенячий патруль» — американо-канадский анимационный сериал, стартовавший в августе 2013 года на телеканале Nickelodeon. На данный момент шоу насчитывает 11 сезонов, ряд спецэпизодов, а также полнометражные мультфильмы «Щенячий патруль в кино» (2021) и «Щенячий патруль: Мегафильм» (2023). Это история о мальчике по имени Зик Райдер, который является лидером поисково-спасательной команды, состоящей из следующих щенков: Гончик (немецкая овчарка), Маршалл (далматин), Крепыш (английский бульдог), Рокки (смешанная порода), Зума (лабрадор), Скай (кокапу), Робопес (механический щенок), Эверест (сибирский хаски), Трекер (чихуахуа), близнецы Элла и Так (золотистые ретриверы), Рекс (бернский зенненхунд), Либерти (длинношерстная такса), Эл (бассет-хаунд). Компанию им составляют Дикий Кот и рыбопес Корал.
