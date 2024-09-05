Как зовут пингвинов из "Мадагаскара"?

Наш ответ:

"Мадагаскар" - народный хит, который уже давно стал классикой современной анимации. Его самыми популярными персонажами стали пингвины, о которых впоследствии был снят отдельный спин-офф "Пингвины Мадагаскара". Их зовут следующим образом: Шкипер, Ковальски, Рико и Рядовой.



Четыре пингвина — Шкипер, Ковальски, Рико и Рядовой — не просто обитатели зоопарка Центрального парка в Нью-Йорке, а элитная команда спецназовцев с внушительным арсеналом боевых навыков и секретной базой. Их миссия — поддерживать порядок и баланс в зоопарке, предотвращая амбициозные попытки короля Джулиана захватить власть и установить свои правила. Их оперативность, командный дух и особые умения делают их настоящими героями в мире, где на первый взгляд они всего лишь симпатичные пингвины.