Как зовут пингвинов из "Мадагаскара"?

Олег Скрынько 5 сентября 2024 Дата обновления: 5 сентября 2024
Наш ответ:

"Мадагаскар" - народный хит, который уже давно стал классикой современной анимации. Его самыми популярными персонажами стали пингвины, о которых впоследствии был снят отдельный спин-офф "Пингвины Мадагаскара". Их зовут следующим образом: Шкипер, Ковальски, Рико и Рядовой.

Четыре пингвина — Шкипер, Ковальски, Рико и Рядовой — не просто обитатели зоопарка Центрального парка в Нью-Йорке, а элитная команда спецназовцев с внушительным арсеналом боевых навыков и секретной базой. Их миссия — поддерживать порядок и баланс в зоопарке, предотвращая амбициозные попытки короля Джулиана захватить власть и установить свои правила. Их оперативность, командный дух и особые умения делают их настоящими героями в мире, где на первый взгляд они всего лишь симпатичные пингвины.

