Как зовут героев мультфильма "Три кота"?

«Три кота» - один из самых популярных отечественных мультфильмов последних лет. Ключевых персонажей зовут следующим образом: Коржик, Карамелька, Компот, Кисуля, Котя. Второстепенными героями выступили: Лапочка, Гоня, Нудик, Сажик, Шуруп, Горчица, Бантик, Изюм, Стоматолог, Бабушка, Тётя Корица, Бублик, Дядя Кекс, Дедушка, Пончик, Жёлтая кепочка, Дядя Боба, Нэко-сан, Моти.
«Три кота» — это увлекательная история о буднях, дружбе и приключениях трёх любознательных котят: Коржика, Компота и Карамельки. В их дружной семье всегда кипит жизнь: малыши вместе учатся понимать свои чувства, помогать друг другу и находить решения даже в самых сложных ситуациях. Фантазия и мудрые советы родителей помогают им справляться с любыми трудностями и превращать каждое событие в весёлое приключение.
Авторизация по e-mail