Наш ответ:

«Гравити Фолз» — американский мультсериал, выходивший в эфир с 2012 по 2016 год.

Синопсис гласит:

Близнецы Диппер и Мэйбл отправляются на летние каникулы к своему двоюродному дедушке в загадочный городок Гравити Фолз. Здесь их ждут тайны, странные существа и невероятные приключения, которые превращают отдых в настоящее испытание.

Как зовут девочку в сериале «Гравити Фолз»

Как вы уже, вероятно, поняли из синопсиса, девочку в сериале «Гравити Фолз» зовут Мэйбл. Вместе с Диппером она распутывает загадки, происходящие в провинциальном городке.

Кто создал мультсериал

Мультсериал «Гравити Фолз» был придуман американским аниматором и сценаристом Алексом Хиршем. Идея выросла из его собственных воспоминаний о летних каникулах и образах людей, которых он знал в детстве. Хирш сам придумал концепцию мистического городка, написал сценарии, озвучил нескольких персонажей и контролировал творческое направление проекта. Благодаря его авторскому подходу «Гравити Фолз» превратился из обычной истории о близнецах в культовый сериал, полюбившийся зрителям по всему миру.