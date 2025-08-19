Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Как зовут девочку в сериале "Гравити Фолз"?

Как зовут девочку в сериале "Гравити Фолз"?

Олег Скрынько 19 августа 2025 Дата обновления: 19 августа 2025
Наш ответ:

«Гравити Фолз» — американский мультсериал, выходивший в эфир с 2012 по 2016 год.

Синопсис гласит:

Близнецы Диппер и Мэйбл отправляются на летние каникулы к своему двоюродному дедушке в загадочный городок Гравити Фолз. Здесь их ждут тайны, странные существа и невероятные приключения, которые превращают отдых в настоящее испытание.

Как зовут девочку в сериале «Гравити Фолз»

Как вы уже, вероятно, поняли из синопсиса, девочку в сериале «Гравити Фолз» зовут Мэйбл. Вместе с Диппером она распутывает загадки, происходящие в провинциальном городке.

Кто создал мультсериал

Мультсериал «Гравити Фолз» был придуман американским аниматором и сценаристом Алексом Хиршем. Идея выросла из его собственных воспоминаний о летних каникулах и образах людей, которых он знал в детстве. Хирш сам придумал концепцию мистического городка, написал сценарии, озвучил нескольких персонажей и контролировал творческое направление проекта. Благодаря его авторскому подходу «Гравити Фолз» превратился из обычной истории о близнецах в культовый сериал, полюбившийся зрителям по всему миру.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гравити Фолз
Гравити Фолз приключения, детектив, мистика
2012, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше