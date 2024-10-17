Меню
Как зовут девочек в сериале "Сказочный патруль"?

Олег Скрынько 17 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Главные героини популярного анимационного сериала «Сказочный патруль» — это четыре юные волшебницы, которые живут среди обычных людей, стараясь не выдать свои магические способности. Варя, Маша и Снежка — потомки древних чародеев, каждая из которых прибыла в небольшой город Мышкин из разных уголков страны. Аленка, местная жительница, только начинает постигать азы волшебства и присоединяется к остальным.

Их главная миссия — охранять сказочных героев, которые тоже живут среди людей, сохраняя магический баланс. Вместе подруги следят за порядком в городе, помогают жителям справляться с трудностями и предотвращают любые магические угрозы, которые могут нарушить тонкую грань между миром волшебства и миром людей.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сказочный патруль
Сказочный патруль детский, фэнтези
2016, Россия
0.0
