Как зовут девочек в сериале "Сказочный патруль"?

Наш ответ:

Главные героини популярного анимационного сериала «Сказочный патруль» — это четыре юные волшебницы, которые живут среди обычных людей, стараясь не выдать свои магические способности. Варя, Маша и Снежка — потомки древних чародеев, каждая из которых прибыла в небольшой город Мышкин из разных уголков страны. Аленка, местная жительница, только начинает постигать азы волшебства и присоединяется к остальным.



Их главная миссия — охранять сказочных героев, которые тоже живут среди людей, сохраняя магический баланс. Вместе подруги следят за порядком в городе, помогают жителям справляться с трудностями и предотвращают любые магические угрозы, которые могут нарушить тонкую грань между миром волшебства и миром людей.

