Как закончится турецкий сериал «Любовь против судьбы»: краткое содержание, спойлеры

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

В конце турецкого мелодраматического сериала «Любовь против судьбы» судьбы главных героев сложатся следующим образом: Дефне вновь попадет в тюрьму после того, как попытается похитить Эдже по наущению Сонер-бея. Кахраман и Элиф станут жить вместе, Элиф будет воспитывать Эдже как свою родную дочь. Якуп и Шюкран помирятся. Джаляль женится на Мюжган. Максуд, попытавшись отомстить Йорукханам, окажется в тюрьме.

Кыймет-ханым попросит прощения у Саадет, будет прощена и избежит какого-либо наказания.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
