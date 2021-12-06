Как закончится турецкий сериал «Любовь против судьбы»: краткое содержание, спойлеры

В конце турецкого мелодраматического сериала «Любовь против судьбы» судьбы главных героев сложатся следующим образом: Дефне вновь попадет в тюрьму после того, как попытается похитить Эдже по наущению Сонер-бея. Кахраман и Элиф станут жить вместе, Элиф будет воспитывать Эдже как свою родную дочь. Якуп и Шюкран помирятся. Джаляль женится на Мюжган. Максуд, попытавшись отомстить Йорукханам, окажется в тюрьме.
Кыймет-ханым попросит прощения у Саадет, будет прощена и избежит какого-либо наказания.
