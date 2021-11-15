Меню
Как закончится турецкий сериал «Черно-белая любовь»: краткое содержание, спойлеры

Как закончится турецкий сериал «Черно-белая любовь»: краткое содержание, спойлеры

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

У турецкого сериала «Черно-белая любовь» счастливая концовка: сначала Намык похищает и убивает Жюлиде, а затем пытается убить Йетер, которая отказывается отправиться с ним в последний путь и совершить самоубийство. Но затем Намык погибает в пожаре, который он же сам устраивает у себя дома, а Ферхат успевает спасти плененную им Йетер. Намыку так и не удается добиться того, чтобы Ферхат назвал его отцом. После смерти Намыка жизнь героев налаживается: Ферхат делает предложение Аслы, та соглашается, и они женятся. Через полгода у них рождается сын.

Гюльсум и Абидин тоже ждут ребенка.

