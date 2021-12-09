Как закончится сериал «Большое небо»: краткое содержание, спойлеры

Наш ответ:

В заключительной, 12-й серии Сергей Ющенко проходит медицинское обследование и узнает, что его зрение практически восстановилось. Тем не менее начальство не собирается допускать его к полетам. Сергей пишет рапорт на увольнение и вместе с Сашей и Витей уезжает в тайгу. Виктор и Ксюша отправляются следом за ними. В тайге Чертков узнает о том, что его бывший начальник женился на Наде и у них родилась дочь. Все указывает на то, что настоящий отец девочки – Виктор. Вернувшись с летного задания, Сергей узнает, что будет работать вместе с Чертковым.