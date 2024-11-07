Как умер Шишинин в сериале "Комбинация"?

Наш ответ:

Сериал "Комбинация" - одна из главных новинок 2024 года в России. Сериал с Никитой Кологривым в центральной роли посвящен первому отечественному герлз-бенду, однако повествование ведется от лица продюсера группы Александра Шишинина. В нашумевшем сериале его убил безымянный бандит в исполнении Виктора Добронравова, помогавший Шишинину с организацией выступлений и финансово.



В действительности личность убийцы Шишинина неизвестна.5 марта 1993 года некто пырнул его ножом у подъезда собственного дома. Один из предполагаемых закащчиков - Сергей Лисовский, продюсер и владелец компаний «ЛИС’С» и «Премьер СВ». Как считается, между Шишининым и Лисовским был конфликт. Однако никаких доказательств так и не было найдено.