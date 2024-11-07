Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Как умер Шишинин в сериале "Комбинация"?

Как умер Шишинин в сериале "Комбинация"?

Олег Скрынько 7 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Комбинация" - одна из главных новинок 2024 года в России. Сериал с Никитой Кологривым в центральной роли посвящен первому отечественному герлз-бенду, однако повествование ведется от лица продюсера группы Александра Шишинина. В нашумевшем сериале его убил безымянный бандит в исполнении Виктора Добронравова, помогавший Шишинину с организацией выступлений и финансово.

В действительности личность убийцы Шишинина неизвестна.5 марта 1993 года некто пырнул его ножом у подъезда собственного дома. Один из предполагаемых закащчиков - Сергей Лисовский, продюсер и владелец компаний «ЛИС’С» и «Премьер СВ». Как считается, между Шишининым и Лисовским был конфликт. Однако никаких доказательств так и не было найдено.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Комбинация
Комбинация драма, музыка, комедия
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше