Как умер Андре из сериала «Поколение Ви»

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 3 октября 2025 Дата обновления ответа: 3 октября 2025

«Поколение Ви» — фантастическая экшен-комедия, которая является спин-оффом популярного сериала «Пацаны».

Сериал сразу же полюбился публике и был продлен на второй сезон. Однако продолжение было омрачено тем, что из сюжета вывели Андре — одного из ключевых персонажей первого сезона, ставшего любимчиком зрителей.

Актёр Чэнс Пердомо, исполнявший в сериале «Поколение «Ви»» роль Андре, трагически погиб в марте 2024 года в результате аварии на мотоцикле. Вместо того чтобы искать другого актера на его роль, создатели сериала приняли решение полностью переработать сценарий второго сезона. В повествовании герой Андре погибает, спасая своих друзей из тюрьмы, что становится для остальных персонажей поворотным моментом. Эта общая утрата не разобщает команду, а, напротив, сплачивает её, заставляя стать сильнее и взрослее. Таким образом сериал отдаёт дань уважения и сохраняет память о Чэнсе Пердомо.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Чэнс Пердомо
Чэнс Пердомо
Chance Perdomo

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Поколение «Ви»
Поколение «Ви» боевик, фантастика, комедия
2023, США
7.0
Пацаны
Пацаны драма, боевик, фантастика
2019, США
8.0
